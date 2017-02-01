Абэ заявил, что хочет подписать российско-японский мирный договор с Путиным

Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен лично подписать мирный договор с Россией, не оставляя эту задачу следующему правительству, передало информационное агентство Jiji.

«Я не собираюсь передавать эстафетную палочку. Я хотел бы собственноручно вместе с президентом Путиным подписать мирный договор», - подчеркнул японский политик, отвечая на вопрос депутатов от оппозиции. По оценке премьера, «положение, когда мирный договор между странами остается неподписанным 70 лет, сложно назвать нормальным».

Ранее в среду Синдзо Абэ подтвердил, что хотел бы как можно скорее прибыть в Россию с официальным визитом. По его мнению, достигнутая с Россией договоренность о совместном использовании южнокурильских островов способна «улучшить взаимопонимание и доверие между странами и стать неоценимым положительным фактором на пути к мирному договору» (цитаты по Jiji).

Россия и Япония договорились о начале первого раунда консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, сообщил сегодня МИД России.

«1 февраля в Москве состоялись российско-японские межмидовские консультации. С российской стороны в них принял участие заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов, с японской стороны – заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Акиба, - говорится в сообщении. - Достигнута договоренность о проведении в марте с. г. в Токио первого раунда двусторонних консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах».

В декабре 2016 г. на встрече в японском городе Нагато (префектура Ямагути) президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласовали текст заявления о начале консультаций экспертов об условиях и форме совместной хозяйственной деятельности на четырех южнокурильских островах. Совместное хозяйствование на четырех островах, которые в Японии считают своими и называют Северными территориями, будет вестись в рыболовстве, марикультуре, туризме, медицине, экологии и прочих областях, на основе российского законодательства. Вопрос принадлежности островов на переговорах Путина и Абэ не поднимался.