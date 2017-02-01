Польша хочет подать иск против России из-за обломков самолета Качиньского

Польское правительство собирается привлечь Россию к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге из-за отказа Москвы передать Польше обломки самолета Ту-154, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 г., сообщает AP.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша готовит исковое заявление, которое в ближайшее время будет подано в суд.

Российская сторона ранее объясняла отказ в выдаче обломков тем, что следственные действия еще продолжаются. Польским следователям никоим образом не ограничивают доступ к обломкам и никогда не ограничивали, они могут в любой момент приехать в Россию и работать с ними, отмечало ранее посольство России в Варшаве.