Украинские силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ из ЗРК «Бук»

Военнослужащие украинской армии применили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» при атаке на беспилотный летательный аппарат ОБСЕ над Макеевкой. Об этом заявили в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Вчера в 23.38 был зафиксирован пуск ракеты ЗРК "Бук" с позиций Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. Залп был осуществлен предположительно по беспилотнику ОБСЕ, который как раз в тот момент фиксировал нарушения режима прекращения огня», - заявили в ДНР. Отмечается, что обломки ракеты были найдены в районе макеевской городской больницы № 5.

В последние дни обстановка у линии соприкосновения обострилась.