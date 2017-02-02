Порошенко планирует референдум по вступлению Украины в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко намерен провести референдум о присоединении Украины к НАТО, сообщает Reuters со ссылкой на немецкую газету, входящую в Funke Mediengruppe. Соцопросы показывают, что вступление в альянс готовы поддержать 54% украинцев, хотя еще 4 года назад за это готовы были проголосовать лишь 16%.

«Как президент, я руководствуюсь мнением моего народа, и я хочу провести референдум по вопросу членства в НАТО», - заявил Порошенко в интервью изданию. В случае поддержки он обещал сделать все, что от него зависит для получения Украиной членства в альянсе.

В середине 2016 . Украина и НАТО заключили комплексный пакет оказания поддержки, подразумевающий сотрудничество в 40 областях. Это исключительная вещь для страны, не входящей в альянс, отмечал генсек НАТО Йенс Столлтенберг. При этом он уточнял, что вопрос о членстве Украины в НАТО не стоит на повестке дня и этот выбор должны решать сами украинцы. Порошенко в ответ также заявил, что большинство граждан Украины поддержали бы это решение.