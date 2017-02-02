Тиллерсон приведен к присяге в качестве госсекратаря США

Сенат США одобрил кандидатуру экс-гендиректора компании ExxonMobil в качестве госсекретаря США, сообщает Reuters. За его назначение высказались 56 из 100 сенаторов при том, что республиканцы контролируют в верхней палате 52 мандата. Еще 43 сенатора из демократического меньшинства высказались против.

Это самая слабая поддержка, оказанная сенаторами госсекретарю, напоминает агентстсво. Так, за предшественника Тиллерсона Джона Керри голосовали 94 против 3 сенаторов, за Кондолизу Райс – 85 против 13.

Через несколько часов после голосования в сенате Тиллерсон был приведен к присяге и официально стал 69 госсекретарем США.