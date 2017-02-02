Минобороны России выразило протест Киеву из-за инцидента с Ан-26 ВСУ

Минобороны России пригласило военного атташе при посольстве Украины для вручения военно-дипломатической ноты. Это случилось 1 февраля вечером. Как сообщил официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков, украинскому атташе по вопросам обороны был выражен протест на действия украинской стороны. По версии Минобороны, транспортный самолет Ан-26 ВМС Украины 1 февраля с 11.30 до 12.00 «совершил два опасных облета российских буровых вышек «Таврида» и «Крым-1» на предельно низкой высоте, что создало угрозу безопасности для их персонала и оборудования». В Москве «действия украинского самолета расцениваются как провокационные».

В Киеве заявили, что во время тренировочного полета «в морской экономической зоне Украины» самолет был обстрелян с «ранее захваченных Россией буровых вышек» Одесского газового месторождения. Экипаж не пострадал. Министр обороны Украины Степан Полторак доложил это президенту страны Петру Порошенко. «Во время инцидента экипажем была зафиксирована работа РЛС зенитно-ракетного комплекса в «активном режиме, который используется для наведения ракет», заявил министр.

Российские военные назвали сообщения об обстреле Ан-26 «абсолютно ложными». «Во время второго захода украинского Ан-26 для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из сигнального пистолета. Каждому, кто хоть раз в руках держал сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть», – заявлял представитель Черноморского флота.