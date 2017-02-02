Украина передаст в Международный уголовный суд доказательства обстрела Ан-26 Россией

Украина передаст Международному уголовному суду доказательства обстрела своего самолета Ан-26 над Черным морем со стороны России. Об этом в эфире «112 Украина» объявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Украинские следователи передадут одну из пуль в Международный суд.

Украина 1 февраля сообщила, что ее Ан-26 был обстрелян над Черным морем с «захваченных Россией буровых вышек» во время тренировочного полета.

Минобороны России в ответ на заявления Киева вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Украины, чтобы выразить протест.

Российские военные назвали сообщения об обстреле Ан-26 «абсолютно ложными». «Во время второго захода украинского Ан-26 для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из сигнального пистолета. Каждому, кто хоть раз в руках держал сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть», – заявлял представитель Черноморского флота.