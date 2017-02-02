Белый дом объявил Ирану «предупреждение» за ракетные испытания

Белый дом объявил «предупреждение» Ирану за проведенные испытания баллистической ракеты и взял время на обдумывание адекватной реакции. Как сообщает Reuters, это объявил советник президента Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн на брифинге. Агентство называет его заявление самым агрессивным примером риторики новой администрации США, по его мнению, это означает отказ от менее конфронтационного подхода к Ирану, которого придерживалась администрация Барака Обамы.

Иран подтвердил проведение запуска баллистической ракеты в минувшее воскресенье и заверил, что испытания не нарушили условия договоренности по иранской ядерной программе, которую страна обещала свернуть в обмен на отмену санкций. Трамп ранее критиковал эту сделку, которую он считает неэффективной.

«Вместо того чтобы быть благодарным Соединенным Штатам за это соглашение, Иран стал чувствовать себя более дерзко, – заявил Флинн. – Пока мы делаем Ирану предупреждение».

Другие чиновники пока не отвечают на вопрос, рассматриваются ли военные ответные меры. Представитель Пентагона Кристофер Шервуд заявил, что ВС США «не изменили своих взглядов на ответные меры на тестовый запуск иранской ракеты».

Четверо конгрессменов-республиканцев, возглавляющих группу по делам Израиля, подготовили и внесли в конгресс новый законопроект о введении санкций против Ирана в связи с программой разработки баллистических ракет и поддержкой терроризма, сообщает «Интерфакс». Это Питер Роскэм, Ли Зельдин, Леонард Ланс, Даг Лэмборн, их заявление опубликовано на сайте Роскэма. Они предложили ввести новые санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранской авиакомпании Mahan Air, которая якобы помогает КСИРу «в распространении терроризма и воинственности». Документом также предусмотрено «расширение существующих и введение новых санкций против Ирана за вопиющие нарушения прав человека». Кроме того, предлагается ввести «новые санкции против лиц, оказывающих поддержку иранской программе в области разработки баллистических ракет», а также наложить санкции на тех, кто «задействован в секторах экономики Ирана, осуществляющих прямую или косвенную поддержку программе разработки баллистических ракет».