Кара-Мурза-младший снова госпитализирован в тяжелом состоянии

Координатор движения «Открытая Россия», бывший сопредседатель партии «Парнас» Владимир Кара-Мурза – младший госпитализирован в Москве. Как сообщил «Интерфаксу» его адвокат Вадим Прохоров, он в тяжелом состоянии. «Симптомы, по-видимому, сходны с тем, что было тогда, чуть больше двух лет назад», – добавил он. В мае 2015 г. политик попал в Первую градскую больницу с симптомами отравления, Прохоров тогда говорил, что в его анализах нашли многократные превышения предельно допустимых концентраций металлов.

Кара-Мурза-младший лежит в реанимации Городской клинической больницы им. Юдина, сообщили агентству «Москва» в этом учреждении. Его состояние оценили как тяжелое, температура при этом нормальная.

О симптомах отравления депутат заксобрания Петербурга Владимир Вишневсий рассказал РБК, он сослался на жену Кара-Мурзы. «Он пока еще в сознании, но неизвестно, сколько это продлится. Потому что состояние неважное», – отметил парламентарий. По его мнению, речь может идти о покушении. «Единственная моя версия связана с его деятельностью в качестве координатора «Открытой России» и как организатора показа по всей стране фильмов о Борисе Немцове, которые, мягко говоря, для нынешней власти неприятны», – полагает Вишневский.

Пресс-секретарь Михаила Ходорковского Кюлле Писпанен подтвердила РБК информацию о госпитализации Кара-Мурзы 2 февраля и добавила, что симптомы похожи на те, что были в прошлый раз.

В январе 2016 г. политик просил Следственный комитет России провести экспертизу по заявлению о его намеренном отравлении. Уголовное дело тогда возбуждено не было.