Оператор АЭС «Фукусима» сообщил о резком росте радиации

Оператор аварийной АЭС «Фукусима» - компания TEPCO сообщила о резком росте уровня радиации внутри корпуса второго энергоблока АЭС. Уровень радиации достиг 530 зивертов в час - максимального уровня с момента аварии 11 марта 2011 г., сообщило агентство Kyodo. Предыдущий зафиксированный послеаварийный максимум составлял 73 зиверта в час.

TEPCO уточнила, что мониторинг показал наличие дыры диаметром 2 м в металлической стенке под корпусом реактора, а также ее деформацию. Аномально высокий уровень радиации зарегистрирован в пространстве под реактором, говорится в сообщении. Речь, возможно, идет о проплавлении активной зоны реактора раскаленным ядерным топливом, сообщили японские СМИ.

Радиационная авария на АЭС «Фукусима» произошла 11 марта 2011 г. в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения «Тохоку» и цунами. Землетрясение и цунами прервало внешнее электроснабжение и разрушило резервные дизель-генераторы АЭС, что привело к неработоспособности всех систем аварийного охлаждения и затем к расплавлению активной зоны реакторов на энергоблоках 1, 2 и 3 в первые же дни аварии. По суммарному выбросу радионуклидов «Фукусима» уступила только Чернобылю.