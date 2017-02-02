Министр торговли Румынии подал в отставку в знак протеста

Министр торговли и предпринимательства Румынии Флорин Жиану решил уйти в отставку на фоне крупного коррупционного скандала. Как сообщает Русская служба BBC, он объяснил свое решение этическими соображениями и несогласием с действиями правительства, которое во вторник декриминализировало коррупционные преступления на сумму менее 44 000 евро (200 000 леев). В стране 1 февраля прошли массовые акции протеста, СМИ оценили их общую численность в пределах от 200 000 до 300 000.

Министр Жиану считает, что правительство страны предало своих сторонников. Он решил уйти в отставку, чтобы годы спустя иметь возможность смотреть в глаза своему ребенку.

Правительство во главе с лидером социал-демократов Сорином Гриндяну объяснило свои решения желанием разгрузить тюрьмы. Помимо декриминализации некрупного взяточничества и злоупотребления полномочиями кабмин объявил частичную амнистию. Оппоненты заявили, что правительство таким образом хочет освободить из тюрем ранее осужденных за коррупцию соратников. Шесть стран, среди которых Германия, Франция и США, в совместном заявлении предупредили Бухарест, что международная репутация страны и ее отношения с ЕС и НАТО поставлены под угрозу. Главный регулятор Румынии в сфере законности попросил конституционный суд страны проверить решения правительства. Пока предполагается, что они вступят в силу через 10 дней.

Массовые протесты имели место 1 февраля 2017 г. впервые с периода падения социалистического режима, отмечает AFP. Люди вышли на улицы с криками «Воры» и «Уходите в отставку!» и с требованием отозвать правительственные распоряжения. В Бухаресте в акции участвовали от 130 000 до 150 000 протестующих, они собрались рядом со зданием кабмина, сообщает Reuters. Еще от 100 000 до 150 000 протестовали в общей сложности в 55 других городах страны. Основная акция в столице мирно завершилась к 22.00 по Гринвичу, но когда основная масса протестующих ушла, то около 300 футбольных фанатов стали забрасывать полицейский спецназ петардами и камнями. Против них использовали слезоточивый газ. Пострадали двое полицейских и двое протестующих, сообщали экстренные службы.