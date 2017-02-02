Судья в Лос-Анджелесе отменил иммиграционный запрет Трампа для одной категории иностранцев

Федеральный судья одного из округов Лос-Анджелеса Андре Биротт вынес решение, по которому администрация США должна отменить запрет на въезд в страну гражданам из семи мусульманских стран, если ранее они благополучно прошли все проверки, получили визы иммигрантов и эти визы действуют до сих пор. Как сообщает Reuters, ранее федеральные судьи в еще четырех штатах вынесли решения, которые ограничивают введенный администрацией Трампа временный запрет на въезд в страну и на прием мигрантов.

В постановлении судьи Биротта, которое носит временный характер, американским чиновникам предписано не препятствовать въезду в страну обладателям таких виз, депортировать их или задерживать. На туристов, студентов и командировочных действие решения судьи не распространяется.

Госдепартамент изучает ситуацию и давать комментариев не будет, заявил представитель ведомства. Также от комментариев отказалась представитель Департамента национальной безопасности.