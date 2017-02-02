Украинские танки замечены в Авдеевке

В интернете появился видеоролик, на котором танки украинской армии стоят среди жилых домов в Авдеевке. Видеозапись обнародовал корреспондент ВВС Том Барридж в Twitter.

«В Авдеевке мы наткнулись на украинских военных и танки, которые, по всей видимости, были наготове, и слышали, что режим прекращения огня не соблюдается», — написал он.

Пользователи соцсетей в комментариях к записи уточнили, что на видео за танками виден автомобиль представителей миссии ОБСЕ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с танками. «ОБСЕ в Авдеевке следит за выполнением минских соглашений Украиной. Танки? Какие танки? Кто там любит кричать, что ополченцы прячут орудия в жилом секторе?» - написала она на странице в Facebook.

Ранее стало известно об обострении вооруженного конфликта в Донбассе. Каждая из сторон обвиняет другую в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.