Британское правительство представило план по выходу из ЕС

Правительство Великобритании внесло в парламент 77-страничный документ, в котором изложен базовый план по выходу из состава Европейского союза. Он основан на 12 принципах, которые в январе обнародовала премьер-министр Тереза Мэй, в их числе – выход из общего рынка и продолжение сотрудничества в разведывательной области, сообщает Financial Times.

Министр по выходу из ЕС Дэвид Дэвис сказал парламентариям, что перед началом официальных переговоров Великобритания хочет установить доброжелательные отношения со странами блока и желает ему процветания. «Говорю со всей решительностью: мы хотим, чтобы у ЕС все получилось».