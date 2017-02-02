Навальный в суде рассказал о банкротном состоянии «Кировлеса»

Алексей Навальный, обвиняемый в хищении у «Кировлеса», в четверг во время допроса заявил, что ему предъявлено обвинение по политическим мотивам.

По словам Навального, в 2009 г. он приехал в Кировскую область по приглашению губернатора Никиты Белых и был его советником на общественных началах.

«Белых пригласил меня советником на общественных началах, чтобы я помог ему разобраться, что здесь происходит с госимуществом. Одной из головных болей было предприятие "Кировлес", на котором работало 4000 человек. Для выплаты зарплаты они брали кредиты», - пояснил Навальный.

По его словам, на тот момент у предприятия была задолженность в размере 200 млн руб. и оно находилось в банкротном состоянии. «Спасти его невозможно», - считает оппозиционер.

Как рассказал Навальный, внутри «Кировлеса» была создана преступная группа: Опалев (экс-гендиректор предприятия), его дочь и сын, которые создали другое предприятие, «Кировлеспроект». «Когда это выяснилось, в отношении Опалева по моему требованию было возбуждено уголовное дело. В дальнейшем это было использовано против меня: когда возникли политические мотивы <...>, он (Опалев) оговорил меня», - сказал Навальный.

«Я понял, что с "Кировлесом" ничего не получится. Пробыв в Кирове чуть меньше года, я уехал обратно в Москву», - добавил обвиняемый. Навальный считает, что уголовное дело о хищении на «Кировлесе» в отношении него возбудили после того, как он выпустил доклад на тему коррупции.