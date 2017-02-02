Путин объяснил обострение в Донбассе нехваткой денег у Киева

Обострение в Донбассе происходит из-за того, что Киеву не хватает денег, которые приходится «вышибать» из-за рубежа, изображая жертву, заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам президента, пишет «РИА Новости», власть Украины не готова к реализации минских соглашений и ищет любого повода отказаться от них. Однако президент России выразил надежду, что здравый смысл на Украине возобладает и ситуация в Донбассе не будет развиваться по худшему сценарию.

В среду в Минске члены контактной группы по урегулированию на востоке Украины обсудили ситуацию, возникшую в связи с начавшимся в воскресенье обострением обстановки в районе Донецка и Авдеевки. По итогам переговоров принято заявление, в котором члены группы призвали армию Украины и силы самопровозглашенных республик Донбасса к прекращению огня.