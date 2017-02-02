Премьер Венгрии надеется на улучшение отношений между Россией и ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште заявил, что «в ближайшем будущем мы будем приветствовать новые хорошие отношения между Россией и Европейским Союзом».

«В западной части европейского континента стала очень модной антироссийская политика. Именно в этих условиях нам пришлось защищать экономические контакты», - сказал Орбан.

По его словам, товарооборот между Россией и Венгрией уменьшился. «$6,5 млрд - это урон, который был нанесен нашим экономикам», - сказал венгерский премьер.

«Венгрия продолжает утверждать, что неэкономические проблемы нельзя решать экономическими способами», - добавил Орбан, отметив, что не нужно переносить конфликты в экономическую плоскость, «поскольку это наносит ущерб всем».

«Изменения, которые сейчас происходят, создают более благоприятные условия для европейско-российского и, в частности, венгеро-российского сотрудничества. Я с надеждой смотрю на последующие годы и думаю, что основным условием европейского мира являются уравновешенные контакты между РФ и ЕС», - подчеркнул он.