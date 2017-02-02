Путин: Россия готова профинансировать достройку АЭС «Пакш» в Венгрии

Россия готова целиком, в объеме 12 млрд евро, профинансировать проект достройки венгерской АЭС «Пакш» - при условии изменения соглашения, заявил президент России Владимир Путин.

«Я господина премьер-министра [Венгрии Виктора Орбана] проинформировал о других возможных вариантах. Мы готовы отфинансировать все 100%, тогда условия самого соглашения должны быть немножко другими», - передало «РИА Новости» слова Путина на пресс-конференции по итогам переговоров. Ранее проект достройки АЭС предполагалось финансировать из российского кредита на 80%.

Венгрия рассчитывает начать подготовительные работы на площадке «Пакш-2» в 2017 г., строительство - в 2018 г., сообщил Орбан.«Мы отдельно говорили о сотрудничестве в области атомной энергии. Мы установили, что большую часть преград нам уже удалось устранить. Остается один открытый вопрос, мы ждем решения Европейского союза по этому вопросу. Мы уверены в том, что наши соглашения полностью во всем удовлетворяют требованиям Европейского союза, и очень надеемся, что в этом году мы сможем уже начать подготовительные работы, а в 2018 г. непосредственно приступить к строительству», - сказал Орбан.

В ноябре 2016 г. Еврокомиссия закрыла расследование по возможному нарушению Венгрией тендерного законодательства ЕС при выборе поставщика - «Росатома» - без тендера. ЕК продолжает расследование по последней процедуре - «Уведомление директората по конкуренции об отсутствии государственной поддержки».

Венгрия как член Евросоюза была обязана выполнить в общей сложности пять уведомительно-согласительных процедур с Еврокомиссией в связи с реализацией проекта расширения АЭС «Пакш». В настоящий момент по четырем процедурам ЕК приняты решения в пользу проекта.

В декабре 2014 г. «Росатом» подписал контракты на достройку АЭС «Пакш» общей стоимостью 12,5 млрд евро. До этого, в марте того же года, Россия и Венгрия подписали соглашение о предоставлении РФ кредита в размере до 10 млрд евро на достройку АЭС «Пакш».

В ноябре 2015 г. Еврокомиссия начала расследование в отношении источников финансирования строительства АЭС «Пакш-2». Комиссия собиралась выяснить, реализуется ли проект на рыночных условиях или речь идет о государственной помощи, и понять, как это сказывается на конкуренции.

В настоящий момент на АЭС «Пакш», построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР общей мощностью порядка 2000 МВт.