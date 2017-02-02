Белый дом назвал решение по санкциям в отношении ФСБ «уточнением определенных исключений»

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил в четверг, что минфин США не смягчал санкций в отношении ФСБ России. «Мы не смягчаем санкции», - отметил он, уточнив, что «это обычный порядок действий для минфина, когда санкции введены».

Спайсер подчеркнул, что «это обычная практика для минфина, когда санкции введены, вернуться и уточнить определенные исключения для различных отраслей промышленности или товаров и сфер деятельности».

Ранее ТАСС со ссылкой на документ под названием «Генеральная лицензия номер 1», опубликованный санкционным подразделением минфина США, сообщал, что власти США ослабили санкционный режим в отношении ФСБ России. Согласно лицензии, за определенными исключениями впредь разрешаются «все сделки и действия» с участием ФСБ, которые были ранее запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 г. и 28 декабря 2016 г.