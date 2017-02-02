Правоохранительные органы проверяют информацию о падении вертолета в Подмосковье

Правоохранительные органы проверяют информацию о возможном падении вертолета в Одинцовском районе Московской области, передает ТАСС.

«От очевидцев поступила информация, что в Одинцовском районе якобы упал вертолет. Эта информация проверяется», - пояснили в правоохранительных органах региона.

По словам источника, на предполагаемое место падения направлены оперативные группы. «Пока признаков падения вертолета не обнаружено», - добавил он.