Глава Пентагона пообещал ответный удар на использование КНДР ядерного оружия

Глава Пентагона Джеймс Мэттис предупредил КНДР об «эффективном и превосходящем» ответе на любое использование ядерного оружия. Как сообщает AFP, он заявил это в Сеуле перед встречей с министром обороны Южной Кореи Ханом Мин Гу. Он также подтвердил приверженность Вашингтона планам развернуть в Республике Корея элементы противоракетной обороны США позднее в 2017 г.

«Любое нападение не США или на наших союзников обречено на поражение, а на любое использование ядерных вооружений будет дан ответ, эффективный и превосходящий», - заявил Мэттис. Он заявил, что прибыл в Сеул, чтобы подчеркнуть приверженность Америки обязательствам, взятым в рамках этого двустороннего союза, и пообещать, что США будут защищать южнокорейскую демократию.

В 2016 г. КНДР провела два ядерных испытания и несколько пусков баллистических ракет, ее действия серьезно беспокоят соседние страны. В новогодней речи лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что разработка межконтинентальной баллистической ракеты находится на финальных стадиях. Дональд Трамп, тогда еще не вступивший в должность президента США, на это написал в Twitter: «Не бывать этому».