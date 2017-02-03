Белый дом: Строительство новых израильских поселений не будет способствовать мирному урегулированию

Администрация президента США высказалась о поселенческой деятельности Израиля через два дня после того, как израильское правительство объявило о планах построить в поселениях еще 3000 единиц жилья в дополнение к недавно заявленным 2500. «Хотя мы не верим, что существование поселений является препятствием к заключению мира, мы полагаем, что строительство новых поселений или расширение существующих за пределы нынешних границ может не способствовать достижению этой цели», - заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. The Wall Street Journal назвала это заявление «резким поворотом», который может означать, что администрация США может ужесточить позицию в отношении Израиля. Встреча премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом Дональдом Трампом должна состояться 15 февраля в Вашингтоне.

По словам Спайсера, администрация Трампа еще не сформулировала официальной позиции по поселенческой деятельности и надеется на продолжение дискуссии, в том числе с премьер-министром Израиля.

В минувшее воскресенье Трамп и Нетаньяху поговорили по телефону. Они обсудили способы укреплять двусторонние отношения, угрозу со стороны Ирана. Трамп подчеркнул, что мир может быть заключен только в результате прямых переговоров израильтян и палестинцев, сообщала тогда пресс-служба Белого дома. Нетаньяху затем назвал эту беседу «очень теплой».

В конце декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность, США впервые не воспользовались правом вето. Дональд Трамп ранее давал понять, что будет занимать более произраильскую позицию по сравнению с администрацией Барака Обамы, и уже назначил послом в Израиль сторонника поселений. Руководство Израиля не намерено отказываться от строительства поселений.

WSJ напомнила, что на этой неделе президент Дональд Трамп «утверждался на международной арене», проводя телефонные беседы и делая заявления как в отношении союзников, так и в отношении противников США. В частности, он успел пригрозить Ирану новыми санкциями за проведенные ракетные испытания и резко поговорил с премьер-министром Австралии об обещании администрации Барака Обамы принять застрявших на подступах к Австралии 1250 беженцев.