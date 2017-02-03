Безвизовый режим между ЕС и Украиной может быть введен в конце весны

Евросоюз может отменить визовый режим с Украиной в конце весны 2017 г., действие безвизового режима начнется летом, пишет газета «Европейская правда» со ссылкой на источники.

«Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвизовый режим будет одобрен в конце весны, а заработает летом. Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз», — говорится в материале.

В тексте подчеркивается, что для отмены виз для граждан Украины ЕС должен окончательно одобрить механизм заморозки безвизового режима с третьими странами.

Напомним, в четверг 2 февраля депутаты Европарламента проголосовали за отмену визового режима с Грузией. Теперь законопроект должен быть одобрен Европейским советом.