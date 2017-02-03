Трамп и МИД ФРГ не сошлись в оценке политики России

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль разошелся с президентом США Дональдом Трампом в оценке конфликта на востоке Украины, отношения к России и проблемы миграции в Европу, пишет Deutsche Welle. Министр заявил об этом 2 февраля во время визита в Вашингтон. По данным издания, Габриэль не уточнил деталей.

Кроме переговоров с Трампом у главы МИД ФРГ состоялась встреча с американским коллегой Рексом Тиллерсоном и вице-президентом США Майком Пенсом. По словам Габриэля, с ними у него, напротив, наблюдалось значительное сходство политических взглядов.

По словам министра, как Тиллерсон, так и Пенс привержены усилению позиций Европы. Они не считают, что Brexit является началом конца ЕС, отметил министр.

Затронута была и тема отмены санкций против России. По мнению Габриэля, речь об этом может зайти только после того, как будет достигнут существенный прогресс в реализации минских договоренностей. Тиллерсон и Пенс также не стали высказываться против данного подхода, отметил глава МИД Германии.