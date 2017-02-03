Визит Эрдогана в Россию состоится в первой половине марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Россию с визитом в первой половине марта. Об этом сообщил посол Турции в России Хусеин Дириоз. В ходе визита турецкий лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным.

«Приезд в Москву президента Реджепа Тайипа Эрдогана ожидается в первой половине марта. В ходе этого визита состоится его четвертая встреча с президентом России Владимиром Путиным за последние полгода», — сказал посол.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят «шаги по дальнейшему налаживанию» отношений России и Турции, «возможно, речь пойдет и об улучшении отношений в других сферах двустороннего сотрудничества», добавил Дириоз.