Шувалов поставил Саранск в пример другим городам

Власти должны заниматься благоустройством городов, вовлекая в этот процесс горожан, считает первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

«Пример Саранска: небольшой город, но не выглядит провинциальным. (...) Озеленен и благоустроен в европейских традициях», - отметил Шувалов, выступая в Кемерове на стратегической сессии «Пять шагов благоустройства: Как повысить качество среды моногородов».

По словам вице-премьера, особое внимание теме благоустройства предстоит уделить именно властям моногородов. Для этих целей их руководство сейчас обучают в Сколково, к этому процессу подключилась Академия при президенте России.