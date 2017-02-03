Кара-Мурзу-младшего ввели в искусственную кому

Координатор движения «Открытая Россия», бывший сопредседатель партии «Парнас» Владимир Кара-Мурза-младший введен в искусственнее кому. Об этом «РИА Новости» сообщил его отец Владимир Кара-Мурза-старший. «Он введен врачами в искусственную кому на неделю», — сказал он.

По словам отца, состояние Кара-Мурзы-младшего оценивается как стабильно тяжелое. «Естественно, есть надежда, я бы не разговаривал, если бы ее не было. Сейчас будет в 10.00 мск консилиум, куда приедут все врачи, которые его лечили в тот раз… Поэтому, они знают, как это лечить», — сказал Кара-Мурза-старший.

Ранее о госпитализации Кара-Мурзы-младшего сообщил его адвокат Вадим Прохоров. «Симптомы, по-видимому, сходны с тем, что было тогда, чуть больше двух лет назад», — сказал он.

В мае 2015 г. политик попал в Первую градскую больницу с симптомами отравления, Прохоров тогда говорил, что в его анализах нашли многократные превышения предельно допустимых концентраций металлов.