«Роскосмос» назвал причину аварии «Прогресса»

Основной версией аварии космического грузового корабля «Прогресс МС-04», упавшего в декабре 2016 г., признано разрушение двигателя блока третьей ступени ракеты-носителя, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров.

«Осталась у нас версия, которая фактически была признана основной, - это вскрытие баков окислителя, которое, скорее всего, произошло по причине разрушения двигателя, и, скорее всего, пожар, который возник в насосе окислителя двигателя третьей ступени», - сказал Комаров в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).