Теракт у Лувра заставил только одного кандидата в президенты вспомнить об исламистской угрозе

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен прокомментировала нападение на военный патруль в центре Парижа. Она выразила поддержку военнослужащим, которые «на переднем крае перед исламистской угрозой и варварством». Она написала это в Twitter. Марин Ле Пен считается одним из главных претендентов на пост президента Франции, соцопросы прочат ей выход во второй тур выборов.

Выигравший праймериз Социалистической партии Бенуа Амон выразил сочувствие раненому военному и выразил восхищение его мужеством.

Кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон отдал дань хладнокровию силовиков, которые обезвредили агрессора, выразил им поддержку и восхищение.

Левоцентрист Эмманюэль Макрон заявил, что «нападение на наши силы правопорядка означает атаку на всю Францию», и выразил поддержку тем, «кто рискует жизнью, чтобы нас защитить».

Экс-премьер-министр Ален Жюппэ, который недавно заявил, что не желает быть «запасным кандидатом» от «Республиканцев», выразил «неизменную поддержку» силовикам и полицейским в городах: «Эти мужчины и женщины провляют большое мужество».

Около 10 утра в пятницу мужчина с двумя мачете напал на военный патруль у Лувра в центре Парижа. Он ранил в голову одного из силовиков, и второй патрульный выстрелил в напавшего пять раз, тяжело ранив. Задержаны и нападавший, и еще один подозреваемый, которого проверяют на причастность к этому инциденту, сообщила полиция. Министр внутренних дел Бернар Казнев заявил, что нападение очевидно носило террористический характер. Напавший кричал «Аллах акбар». Лувр затем был оцеплен, посетителей из него постепенно эвакуировали после проверок.