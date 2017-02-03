Лукашенко снова не увидел необходимости в появлении российской авиабазы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не видит необходимости в создании на территории его страны российской авиабазы. Как передает «БелТА», он сказал это на встрече с журналистами и представителями общественности. «Говорят, военная база, еще в России я это слышу. Кому нужны эти 10 самолетов, которые Россия хотела посадить в Бобруйске? - сказал он. - Я Путину говорю: нужно воссоздавать этот аэродром, там уже взлетно-посадочную полосу наполовину разобрали. Говорю, дайте нам 20 самолетов. У нас отличные пилоты, отличная школа, вы знаете, что мы умеем воевать на военных самолетах, мы же единая группировка. Нет. Шойгу хотел не так».

Как передает «Интерфакс», белорусский лидер задал риторический вопрос, что дает эта военная база. «Что такое в современной войне против НАТО, допустим, самолет? 10 минут боя - он взлетел, и его нет. Война сегодня другая. Это в Сирии можно летать, когда нет системы противовоздушной обороны», - отметил он.

В сентябре 2015 г. президент Путин поручил российскому Минобороны договориться с белорусской стороной о создании на территории республики российской воздушной базы. В российском правительстве отмечали, что соглашение будет способствовать организации совместной охраны границы Союзного государства в воздушном пространстве и созданию Единой региональной системы противовоздушной обороны России и Белоруссии.

6 октября 2015 г. Лукашенко заявил, что Минску не нужна российская военная база, ему нужны самолеты, а летчики у него есть свои. «Речи о том, чтобы разместить российскую авиабазу на территории Белоруссии, никогда не велось. Я ничего об этом не знаю. Человек, который должен принимать это решение, - я - об этом ничего не знаю», - сказал он. 11 октября, в день президентских выборов в Белоруссии, Лукашенко выразил готовность выслушать доводы Москвы. «Если Россия видит, чего мы не видим (хотя мы ближе к Западу, видим больше, чем Россия), то Россия нам скажет. Может, мы в чем-то ошибаемся», - допустил он. По сообщениям «БелТА», президент отметил, что вопрос о базе с Путиным он не обсуждал. ТАСС передавал, что Лукашенко обещал, что вопрос будет обсуждаться. Белорусский лидер также выразил готовность взять в аренду или купить 24 российских самолета.