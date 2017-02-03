Песков прокомментировал решение США по санкциям в отношении ФСБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не склонны оценивать решения США о снятии ограничений на некоторые контакты с ФСБ как ослабление антироссийских санкций.

«Мы не склонны оценивать этот шаг как какие-то санкционные послабления. Скорее это такое проявление американского прагматизма», - сказал он журналистам в пятницу.

Он отметил, что «американцы в тех областях, где это выгодно им, не увлекаются особо санкциями и склонны делать систему более гибкой».

Отвечая на уточняющий вопрос одного из журналистов, не вызывает ли это решение американцев в отношении контактов с ФСБ возможности ждать следующих шагов, сказал: «Нет, не вызывает».