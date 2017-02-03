Медведев наградил Шувалова медалью Столыпина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил первого вице-премьера Игоря Шувалова медалью Столыпина I степени.

«За заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны и многолетний добросовестный труд наградить медалью Столыпина П. А. I степени первого заместителя председателя правительства РФ Шувалова Игоря Ивановича», - говорится в распоряжении премьер-министра, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Медаль Столыпина учреждена в 2008 г., с тех пор награду I степени получили 25 человек. В прошлом году были награждены Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Александр Шохин, Алексей Улюкаев.