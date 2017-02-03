Кремль не следит за делом Навального – Песков

Кремль не следит за делом блогера Алексея Навального из-за напряженного рабочего графика. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не имеем возможности следить никак в связи с напряженной повесткой дня», - сказал он.

В пятницу в суде в ходе прений сторон прокурор попросил для Навального пять лет лишения свободы условно по делу о хищении средств «Кировлеса».

18 июля 2013 г. Ленинский суд Кирова признал оппозиционера виновным в растрате имущества «Кировлеса». Тогда его приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Президиум Верховного суда России на основании решения ЕСПЧ от 16 ноября 2016 г. отменил обвинительный приговор и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с новыми обстоятельствами.