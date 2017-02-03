Песков считает голословными обвинения Великобритании в информационных атаках

Кремль считает голословными обвинения в адрес России об информационных атаках Москвы на другие страны, передает ТАСС.

«Мы не понимаем, каким образом министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, занимающий столь высокий пост, может оперировать такими голословными обвинениями, которые ничем не подкреплены», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва надеется, что со временем Великобритания начнет стремиться нормализовать отношения с Россией.

Ранее Фэллон заявил, что Россия хочет ослабить НАТО и дестабилизировать страны Запада. «Россия явно испытывает НАТО и Запад. Она стремится расширить сферу своего влияния, дестабилизировать страны и ослабить альянс. Это является подрывом национальной безопасности многих наших союзников», - говорил он.