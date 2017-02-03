МИД ждет от Reuters разъяснений слов об особо трудных условиях работы журналистов в России

Российский МИД ждет от Reuters разъяснений слов главного редактора этого информационного агентства Стивена Адлера об условиях работы журналистов в России. Как передает ТАСС, это на брифинге 3 февраля заявила представитель министерства Мария Захарова. 31 января на сайте Reuters было опубликовано письмо Адлера сотрудникам, оно было посвящено преимущественно освещению первых дней президентства Дональда Трампа в необычных для журналистов условиях. «Я постоянно горд нашей работой в таких странах, как Турция, Филиппины, Египет, Ирак, Йемен, Таиланд, Китай, Зимбабве и Россия, где мы иногда наталкиваемся на разнообразные сочетания таких факторов, как цензура, уголовное преследование журналистов, отказы в визах и даже угрозы физическим насилием в отношении наших журналистов», - гласит один из пассажей.

МИД уже связывался с Reuters, но там не смогли дать комментариев по этому поводу, сообщила Захарова.

«Не в наших правилах комментировать внутриредакционные установки, но пройти мимо следующего пассажа мы не могли, - цитирует ее ТАСС. - Из текста следует, что Россия причисляется агентством к странам, где Reuters иногда приходится бороться одновременно с цензурой, уголовным преследованием, отказом в визах и угрозой насилия в адрес журналистов». МИД не стал бы комментировать это письмо, если бы оно не было опубликовано в свободном доступе и в нем не упоминалась бы работа корреспондентов в России. По оценке Захаровой, агентство превратило это письмо «в своего рода манифест».

Представитель МИДа напомнила, что аккредитованные в России корреспонденты Reuters принимают участие в еженедельных закрытых брифингах в министерстве, а также в других мероприятиях для СМИ, однако ни разу не задали беспокоящие их вопросы. «Мы не делим журналистов на плохих и хороших, не занимаемся тем, что отбираем визы, не даем их, лишаем аккредитации за то, что нам не нравится или кажется не объективным, - заявила она. - Жду от агентства Reuters подробных объяснений на этот счет».

Россию Адлер упомянул рядом с утверждением, что Reuters отвечает на все вызовы и ограничения, делая все для защиты своих журналистов, публикуя честные репортажи, упорно добывая трудную для поиска информацию и оставаясь беспристрастным. Он также отметил, что о себе агентство пишет очень редко.

Первые 12 дней президентства Дональда Трампа главный редактор Reuters назвал особенно трудными для журналистов. Он напомнил, что «не каждый день президент США говорит, что журналисты - одни из самых нечестных людей на земле», или его главный стратег (Стив Бэннон) называет СМИ оппозиционной партией. В этих условиях возникает множество вопросов, как освещать работу новой администрации, добавил Адлер и ответил на эти вопросы для Reuters.