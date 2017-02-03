Трамп оказывает давление на ЕС – Олланд

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на ЕС, советуя европейским странам, как выстраивать двусторонние отношения с другими государствами. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд на неформальном саммите стран ЕС в Валетте.

«Заявления президента США, попытки оказать давление на Европу и указать, какой она должна быть, неприемлемы», - передает его слова AFP. «Многие страны должны понять, что им нужно вести переговоры с США в первую очередь с позиции членства в ЕС, а уже потом концентрироваться на двусторонних отношениях. При этом в самих переговорах с президентом США нет ничего необычного», - пояснил Олланд.

Ранее еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер назвал решение американских властей ужесточить иммиграционную политику дискриминацией мусульманского населения.