Белоруссия может продлить безвизовый режим для иностранцев

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что власти республики могут ввести более длительный, чем на пять дней, безвизовый режим для иностранных граждан.

«Жизнь не стоит на месте, и если мы увидим, что этот режим сработал, то можем предложить и более длительный период пребывания иностранцев в нашей стране», - сказал он.

Введение Белоруссией пятидневного безвизового режима для граждан 80 стран – это внутреннее дело Белоруссии, прокомментировал ранее решение белорусских властей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении «безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» 80 стран. При этом въезд без визы будет осуществляться только через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минска.