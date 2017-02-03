Разведка Голландии обвинила Россию в кибератаках на правительство страны

Директор службы Общей разведки и безопасности Нидерландов Роб Бертоле обвинил Россию в якобы причастности к хакерским атакам против правительства страны. Об этом сообщает в пятницу, 3 февраля, DuthcNews.

По утверждениям Бертоле, за минувшие полгода хакеры из России, Китая и Ирана несколько раз пытались получить доступ к документам правительства Нидерландов, а также голландских компаний.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости» заявил, что Кремль категорически отрицает любые утверждения о причастности Москвы к каким-либо хакерским действиям. Он назвал подобные заявления «нелепыми инсинуациями».