Посольство России в Дамаске дважды было обстреляно

2 и 3 февраля комплекс посольства России в Сирии дважды подвергся минометному обстрелу, говорится в сообщении МИД России. Огонь велся прицельно из района Джобар.

«Одна из мин разорвалась на территории посольского комплекса между офисным и жилым зданиями, другая – в 20 метрах от главного въезда в посольство», - отмечается в сообщении.

В нем указывается, что жертв атак нет, но «нанесен материальный ущерб».

«Категорически осуждаем очередные террористические атаки против российского дипломатического представительства в Дамаске», - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, добавив, что «это преступление не может остаться безнаказанным».