В Вене задержаны 22 выходца из Чечни

Полиция Вены вечером 3 февраля задержала 22 выходца из Чечни, сообщает австрийское агентство APA. По его данным, у них были изъяты автомат, пистолет и боеприпасы. Отмечается, что возраст задержанных от 25 до 50 лет.

В пятницу в полицию поступило сообщение от местных жителей о скоплении людей в районе Флоридсдорф. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили вооруженных мужчин, которые заявили, что «просто гуляют», некоторые сказали, что участвуют в свадебном торжестве.

Оперативная группа задержала всех находившихся на месте людей, их оказалось 22. Был произведен обыск машин подозреваемых, полиция проводит допрос задержанных. Обстоятельства дела еще не выяснены.