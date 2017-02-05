Трамп не уверен, что поладит с Путиным

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал о перспективах своих отношений с президентом России Владимиром Путиным. Трамп заявил, что с уважением относится к Путину, но не знает, поладит ли с ним лично.

«Я считаю, лучше поладить с Россией, чем нет. И если Россия поможет нам бороться с "Исламским государством" (запрещенная в России террористическая организация – ред.) в нашем главном бою и исламским терроризмом по всему миру, будет хорошо», – сказал Трамп.

«Полажу ли я с ним (с Путиным)? Понятия не имею», – добавил президент США.

На слова журналиста о том, что Путин причастен к случаям жестокости, которые происходят в России, Трамп ответил: «На свете полно убийц. У нас есть много убийц. И что вы думаете? Наша страна так уж невинна?».

Напомним, после вступления в должность Трамп уже провел телефонные переговоры с Путиным. В ходе беседы президенты условились стабилизировать отношения стран и развивать их «на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе».