В результате схода лавин в Афганистане погибли 38 человек

Жертвами схода нескольких снежных лавин в Афганистане стали 38 человек, сообщает Associated Press. Как пояснили в министерстве по чрезвычайным ситуациям и гуманитарным вопросам, причиной лавин стали снегопад и сильный ветер.

Погодные условия в стране ухудшились 2 февраля, сильный ветер и снегопады сохраняются в 22 провинциях из 34. Около 20 человек обратились за медицинской помощью в связи с непогодой. Лавины разрушили 20 домов, еще около 50 повреждены.