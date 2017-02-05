ОНФ предложил альтернативную площадку для строительства парка «Патриот»

Сопредседатель севастопольского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Владимир Немцев сообщил, что Минобороны России будет предложена альтернативная площадка для строительства парка «Патриот».

«Мы предлагаем создать парк "Патриот" на базе уже существующих береговых батарей. Речь идет о 30-й, 24-й и 16-й батареях на Северной стороне Севастополя, 19-й батарее и бывшей воинской части в Балаклаве, а также на месте форта Северного там же, туда же можно включить и Федюхины высоты, где проводится Военно-исторический фестиваль», – сказал Немцов.

«Я думаю, надо встречаться с Минобороны, мы готовы прорабатывать концепцию», – добавил он.

Парк «Патриот» должен был быть построен на участке, который был сдан в аренду байк-клубу «Ночные волки». Однако осенью 2016 г. землю в собственность запросило Минобороны. 1 февраля правительство получило письмо от военных с отказом от идеи строить парк.