Террористы могли легко отследить самолет премьера Великобритании – Daily Mail

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй летела из Вашингтона в Анкару на самолете с включенным транспондером, пишет газета Daily Mail. Как отмечает издание, из-за этого самолет премьера могли отследить террористы с помощью мобильного приложения.

«Такие самолеты находятся в большей опасности во время взлета и посадки. Если вы знаете, что на борту летит премьер-министр Великобритании, вы можете отследить его передвижение и конечную точку и обстрелять его», – сказал бывший глава управления национальной безопасности по борьбе с терроризмом Крис Филлипс.

Руководитель отдела Университета Бекингема по безопасности и разведке Энтони Глис выразил возмущение по поводу этого факта. «Она (Тереза Мэй) находится в реальной и очевидной опасности покушения со стороны террористов», – заявил он.