ДНР обвиняет Украину в подготовке наступления по всей линии соприкосновения

Руководство Украины наращивает силы для создания ударной группировки на линии соприкосновения, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина. По его словам, территорию Авдеевского коксохимического завода прибыли из Краматорска два ракетных тактических комплекса «Точка-У», еще шесть были выгружены в селе Новобахмутовка Ясиноватского района, откуда убыли для выполнения задач.

В район расположения 72 отдельной механизированной бригады прибыли две роты националистов во главе с экс-командиром ДУК «Правый сектор» Дмитрием Ярошем. А в районе Волновахи отмечено прибытие подразделения Национальной гвардии Украины, заявил Басурин, сославшись на данные разведки. Также он сообщил о переброске противотанкового артиллерийского дивизиона 57 отдельной мотопехотной бригады для усиления механизированных бригад ВСУ на Донецком и Мариупольском направлениях. Из Харьковской области в зону боевых действий переброшена 92 отдельная механизированная бригада в полном составе, а из села Урзуф в Мариуполь – три батальона из числа националистов «Азова».

Из этого Басурин делает вывод, что военно-политическое руководство Украины готовит наступательные действия по всей линии соприкосновения, а также о подготовке диверсий на объектах гражданской инфраструктуры.

Ранее агентство сообщало об обстреле украинскими силовиками поселка Зайцево в пригороде Горловки из минометов калибра 120 мм. За минувшие сутки ВСУ 524 раза обстреляли территорию ДНР.