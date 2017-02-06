Трамп: Иран – террористическое государство номер один

Президент США Дональд Трамп назвал Иран «террористическим государством номер один». Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. Комментируя соглашение по иранской ядерной программе, он заявил, что это – «худшая сделка» из всех, что он когда либо видел, заключать ее не было никакой необходимости, а участвовать в ней – стыдно.

Иран, по мнению Трампа, «полностью игнорирует США», поскольку не могут поверить, что кто-то мог быть так глуп, чтобы согласиться на подобную сделку. Он высказал сожаление, что в рамках сделки Вашингтон «подарил иранцам $1,7 млрд наличными», тогда как они «повсюду рассылают деньги и оружие».

Трамп отверг предположения о военном решении вопроса, но не исключил выхода США из иранской сделки. Отвечая на вопрос о санкциях в отношении Ирана, он заметил, что это только начало.

Ранее стало известно, что минфин США расширил санкции, введя ограничения в отношении 13 физических лиц и 12 организаций, связанных с иранской ракетной программой или ливанской «Хезболлой».