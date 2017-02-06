Трамп рассказал об убийцах в политике и объяснил, почему он уважает Путина

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News признал, что он уважает российского лидера Владимира Путина. На уточняющий вопрос о причинах этого, он ответил, что в мире есть много людей, вызывающих его уважение, но это не значит, что он сможет со всеми поладить. «Я скажу так: лучше поладить с Россией, чем не поладить. Если Россия поможет нам в борьбе с «Исламским государством» (запрещено в России), с исламским терроризмом во всем мире, это будет хорошо», - отметил он. «Смогу ли я поладить с ним (Путиным)? Понятия не имею», - добавил Трамп.

В ответ на ремарку ведущего о том, что «Путин – убийца», Трамп заметил: «В мире много убийц. Вы думаете, наше государство невинно?» Американский президент признал, что Соединенные Штаты «наделали много ошибок», указав, что лично он был против войны в Ираке. «Верьте мне, убийц вокруг и так немало», - сделал вывод Трамп.