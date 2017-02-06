Трамп рассказал об ощущении «сюрреалистичности» после инаугурации

Президент США Дональд Трамп рассказал, что после вступления в должность ощущает чувство «сюрреалистичности».

«Должен сказать, что на следующий день (после инаугурации) я вошел через главный вход Белого дома и сказал себе: это что-то удивительное», – заявил он в интервью Fox News (цитаты приводит USA Today). «Когда входишь в президентский самолет... это ощущение сюрреалистичности в определенном смысле, но его нужно преодолеть, потому что предстоит много работы», – добавил он.