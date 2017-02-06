СКР заочно предъявил обвинения в нападениях на посольство России в Киеве в 2014 и 2016 годах

Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинение подозреваемым в нападениях на посольство России в украинской столице в 2014 и 2016 гг., сообщается на сайте ведомства. Сотрудники СКР, ФСБ и МВД России получили достаточные данные, подтверждающие причастность конкретных граждан Украины к нападению.

В ведомстве уточняют, что заочно предъявлено обвинение за нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны и осложнения международных отношений активисту объединения «Свобода» Владимиру Назаренко, Владимиру Романцову и бывшему депутату Верховной рады Украины Николаю Рудьковскому, придерживающимся праворадикальных взглядов. Кроме того, Назаренко обвиняется в надругательстве над государственным флагом России.

«14 июня 2014 г. обвиняемые, действуя в группе с другими лицами, принимали участие в порче имущества посольства России, в том числе с использованием подручных средств закидывали фасад здания. Помимо этого Назаренко непосредственно принимал участие в срыве с флагштока Государственного флага Российской Федерации и надругательстве над ним. Ущерб, причиненный посольству, составил более 14 млн руб.», – уточнили в СКР.

В рамках расследования второго нападения на посольство, которое произошло в 2016 г., подтвердилась причастность бывшего сотника «женской сотни» Майдана Ирмы Крат и двух бывших бойцов батальона «Айдар» Сергея Новикова и Александра Высоты.

По данным следствия, Крат, Новиков, Высота и другие активисты украинских праворадикальных структур «Автомайдан», «Евромайдан», «Союз ветеранов АТО» заранее спланировали противоправные действия у российского посольства с целью осложнения международных отношений между Россией и Украиной, считают в СКР. Рано утром 10 марта 2016 г. обвиняемые пришли к посольству России и бросили в здание четыре бутылки с зажигательной смесью. В результате во дворе и на фундаменте здания российской дипломатической миссии возникли открытые очаги горения. Все происходившее граждане Украины фиксировали на видео, а затем разместили запись в интернете.