МИД прокомментировал «спекуляции» о планах США рассорить Иран и Россию

В Москве считают голословными спекуляциями статью о планах Вашингтона попробовать «вбить клин» между Россией и Ираном. Как передает ТАСС, это заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Ранее о том, что такие возможности изучает новая администрация США, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме, Европе и арабских странах, которые участвуют в обсуждении политики Вашингтона.

Рябков выразил сожаление в связи с тем, что США ввели новые санкции в отношении Ирана. «Мы всегда фиксировали позицию, что санкции не являются приемлемым, подходящим инструментом решения тех или иных вопросов», – напомнил он. Он добавил, что Москва также не видит проблем в реализации Соглашения по иранской ядерной программе, а ракетные пуски Тегерана не являются нарушением этого документа.

«Сейчас международное сообщество сфокусировано на том, как продвигается реализация Совместного всеобъемлющего плана действий, первую годовщину вступления которого мы все недавно коллективно отметили, – заявил замминистра. – На этом направлении проблем особых мы не видим. Еще раз подчеркиваем, что ракетные пуски с использованием ракетных технологий не являются нарушением Плана действий и резолюции СБ ООН 2231. Эту позицию мы довели и до американской стороны».

Администрация Дональда Трампа хочет одновременно налаживать отношения с Путиным, хотя не питает по его поводу иллюзий, и ужесточить политику по сдерживанию Ирана, писала The Wall Street Journal. Такие обещания Трамп давал в ходе предвыборной кампании, в Белом доме полагают, что их можно выполнить одновременно, если расстроить союз России и Ирана, и думают, можно ли это сделать.

Трамп в интервью Fox News назвал Иран «террористическим государством номер один». В минувшую пятницу минфин США ввел против Ирана дополнительные санкции после воскресных испытаний иранской баллистической ракеты, и в Twitter Трамп неоднократно критиковал действия Ирана и обещал коренным образом изменить политику в отношении этой страны по сравнению с мягким настроем администрации Барака Обамы.